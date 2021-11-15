В FT рассказали о планах ЕС ввести санкции в отношении аэропорта Минска

Евросоюз обсуждает список лиц, в отношении которых могут быть введены санкции на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе, в черновом варианте присутствуют аэропорт столицы Белоруссии, а также отель «Минск». Об этом сообщат газета Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что они, а также сирийская авиакомпания Cham Wings причастны к ввозу беженцев из Ирака, Сирии и Йемена в Белоруссию. Так, сирийская авиакомпания совершала авиаперелеты, а отель размещал мигрантов, которые впоследствии пытались попасть на территорию Польши.

Помимо этого, как пишет издание, ограничительные меры могут быть введены в отношении свыше 20 белорусских чиновников. При этом в статье указывается, что на данный момент в Евросоюзе не пришли к консенсусу касательно санкций против столичного белорусского аэропорта из-за «существующих юридических сложностей».

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель согласился с мнением Москвы о необходимости прямых контактов с Белоруссией по вопросу миграционного кризиса на белорусской-польской границе. Он также подчеркнул, что в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены, и проблемы мигрантов не будут решены с их помощью.

Ранее, 13 ноября, сообщалось, что сирийская Cham Wings отменила рейсы в Минск из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Также причиной стало то, что большинство пассажиров компании имеют сирийское гражданство и отличить путешественников от мигрантов сложно.

11 ноября издание Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванного европейского чиновника, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

По его словам, наряду с «Аэрофлотом» санкции могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines. В ЕС считают, что данные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов, которые затем пытаются перейти границу с Польшей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сведения о якобы участии или содействии «Аэрофлота» в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию, а также данные о вероятных санкциях против компании являются «безумными идеями», которые живут лишь в информационных вбросах.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе