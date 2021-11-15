Косачев раскритиковал предложение исключить РФ из международных организаций

Рисков исключения России и Белоруссии из международных организаций не существует, данное предложение Польши необоснованно и нелепо. Такое мнение в понедельник, 15 ноября, выразил в беседе с «Известиями» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Я думаю, рисков [что дело дойдет до исключения России и Белоруссии из международных организаций] не существует, потому что это предложение абсолютно не обоснованно и в силу этого в высшей степени нелепо. Оно из себя представляет исключительно пропагандистский ход, сотрясание воздуха с целью перевести все внимание не только на Белоруссию, но теперь уже и на Россию и увести это внимание от Польши», — сказал он.

По словам Косачева, все это в комплексе делает эту инициативу, с одной стороны, шитой белыми нитками. С другой же — не хотелось бы верить в перспективы ее реализации, поскольку она слишком оторвана от реальной сути того, что происходит сейчас на белорусско-польской границе, добавил вице-спикер Совфеда.

Ранее в этот день вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский предложил исключить Россию и Белоруссию из международных организаций, а также спортивных соревнований на фоне ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

Также 15 ноября появилась информация о том, что в черновом варианте санкционного списка, который могут ввести на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе, присутствуют аэропорт столицы Белоруссии, отель «Минск», а также сирийская авиакомпания Cham Wings. По данным газеты Financial Times, авиаперевозчик перевозил беженцев из Ирака, Сирии и Йемена в Белоруссию, а отель размещал мигрантов, которые впоследствии пытались попасть на территорию Польши.

Глава международного комитета палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных, комментируя «Известиям» эти данные, подчеркнул, что действия Евросоюза переходят все границы здравого смысла, причем непонятно, какого результата они хотят добиться.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель согласился с мнением Москвы о необходимости прямых контактов с Белоруссией по вопросу миграционного кризиса на белорусской-польской границе. Он также подчеркнул, что в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены, и проблемы мигрантов не будут решены с их помощью.

11 ноября издание Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванного европейского чиновника, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что власти Белоруссии целенаправленно стянули в свою страну тысячи мигрантов и заставили их отправиться на границу ЕС. Всё это, по его мнению, является частью российской политики, координирующей действия Белоруссии.