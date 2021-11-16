Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19

У назальной вакцины от коронавируса не выявлено побочных эффектов. Об этом во вторник, 16 ноября, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили», — рассказал Гинцбург «РИА Новости».

Также Гинцбург заявил, что вопрос об использовании назального препарата вместо прививки будет решаться по результатам клинических исследований, однозначного ответа нет. При этом ученый отметил, что использовать назальный препарат нужно будет не чаще раза в полгода, точные сроки еще предстоит установить.

Ранее, 10 ноября, Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса в форме назального спрея создаст местный иммунитет в носоглотке и не отменит обычную прививку, а дополнит ее.

По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, срок регистрации назальной вакцины «зависит от того, как быстро начнутся финансирование и вслед за этим клинические испытания».

До этого, 28 октября, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил, что иммунизация «Спутником V» и ревакцинация его назальной формой могут защитить пациента от заболевания коронавирусом на 100%. Он отметил, что при иммунизации назальной вакциной создается независимый барьер для проникновения вируса в организм человека.

26 октября фармкомпания «Генериум» разработала и подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы «Спутника V», которая впрыскивается пациенту через нос. По словам генерального директора компании Даниила Талянского, такой препарат переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности ничуть не уступает традиционной форме вакцины.

До этого, 13 октября, Минздрав России одобрил проведение второго этапа клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея «Спутник V». Проводить исследование будут в Санкт-Петербурге в Научно-исследовательском центре «Эко-безопасность». Разрешение выдано до 31 декабря 2023 года.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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