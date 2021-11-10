Гинцбург назвал назальную вакцину дополнительной к прививке от COVID-19

Вакцина от коронавируса в форме назального спрея создаст местный иммунитет в носоглотке и не отменит обычную прививку, а дополнит ее. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Назальная создает местный иммунитет в носоглотке. И создает дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в наш организм. А та, которая сейчас [вводится в организм через шприц], создает защиту в кровяном русле. То есть это два независимых барьера», — сказал Гинцбург в интервью «Российской газете», опубликованном 10 ноября.

Ученый рассчитывает, что вакцины в форме инъекции и спрея будут дополнять друг друга.

По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, срок регистрации назальной вакцины «зависит от того, как быстро начнутся финансирование и вслед за этим клинические испытания».

«Если оно начнется завтра, то я думаю, что мы не к концу 2022 года [зарегистрируем вакцину от COVID-19 в виде спрея], а возьмем повышенные обязательства и сделаем это к середине 2022 года», — цитирует издание Гинцбурга.

До этого, 28 октября, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил, что иммунизация «Спутником V» и ревакцинация его назальной формой могут защитить пациента от заболевания коронавирусом на 100%. Он отметил, что при иммунизации назальной вакциной создается независимый барьер для проникновения вируса в организм человека.

26 октября фармкомпания «Генериум» разработала и подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы «Спутника V», которая впрыскивается пациенту через нос. По словам генерального директора компании Даниила Талянского, такой препарат переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности ничуть не уступает традиционной форме вакцины.

До этого, 13 октября, Минздрав России одобрил проведение второго этапа клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея «Спутник V». Проводить исследование будут в Санкт-Петербурге в Научно-исследовательском центре «Эко-безопасность». Разрешение выдано до 31 декабря 2023 года.

В августе гендиректор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявлял, что вакцины в виде назального спрея могут быть доступны россиянам уже осенью 2022 года.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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