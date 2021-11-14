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Письмо Екатерины II о пользе вакцинации продадут на аукционе
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Письмо Екатерины II о пользе вакцинации продадут на аукционе

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В Москве с аукциона продадут письмо Екатерины II о необходимости вакцинации. Об этом говорится в письме аукционного дома MacDougalls’s, поступившем 14 ноября в РБК.

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Письмо российской императрицы — первый известный документ о первой в России кампании по вакцинации, отметили организаторы торгов. Она написала его во время путешествия в Крым генералу-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву.

В письме она объяснила, как организовать вакцинацию на государственном уровне, поскольку без вакцинации «великий вред особливо в простом народе».

Портрет Екатерины II и ее письмо выставят одним лотом с оценкой от £0,8–1,2 млн (около 78–117 млн рублей). Экспозиция пройдет в Москве с 19 по 30 ноября в усадьбе Зубовых на Таганке.

«Екатерина была первым человеком в России, которая привилась», — отметила директор аукционного дома MacDougalls’s Екатерина МакДугалл.

В октябре 1768 года Екатерина II первой в России привилась от оспы, она это сделала в разгар эпидемии, которая захватила Россию и Европу. Тогда смертность среди привитых составляла около 2% и была в 20 раз ниже, чем у непривитых.

12 ноября доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия сможет выйти из пандемии коронавируса в 2022 году при условии вакцинации большей части населения.

10 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от COVID-19. Она обратила внимание на безопасность и эффективность российских вакцин. По ее словам, для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90–95%, но в РФ пока ставится планка 80%.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 38 823 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в России с начала пандемии выявлено 9 070 674 случая COVID-19, скончались 255 386 пациентов, полностью вылечились 7 784 585 человек.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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