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В Госдуме предложили сократить рабочий день на час в осенне-зимний период

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с инициативой сократить рабочий день россиян в осенне-зимний период на один час из-за меньшей эффективности трудящихся в холодное время года. Об этом со ссылкой на письмо в Минтруд 12 ноября сообщает RT.

Парламентарий убежден, что предложенная им мера поможет не только улучшить дисциплину и замотивировать работников, но и продемонстрировать социальную направленность российской политики.

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«Прошу Вас рассмотреть возможность сокращения официального рабочего восьмичасового дня в период с 15 ноября по 28 февраля за счет включения времени езды до рабочего места на один час», — сказано в обращении Милонова к главе Минтруда Антону Котякову.

По мнению депутата, российский климат, особенно когда речь идет об осени и зиме, не способствует продуктивности граждан в работе. Это связано с коротким световым днем, холодной погодой, осадками и другими сезонными особенностями, которые негативно сказываются как на моральном, так и на физическом здоровье людей, не давая им трудиться в полную силу.

Вместе с тем Милонов подчеркнул, что в рабочий день россиян должно входить время, потраченное на дорогу от дома до места трудоустройства.

«По факту наши сограждане не имеют гарантированного законом восьмичасового рабочего дня, поскольку время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы. Таким образом, вместо положенных восьми часов россияне работают по 10-11», — заключил парламентарий.

Ранее, 1 октября, стало известно, что Минтруд планирует закрепить в Трудовом кодексе продолжительность рабочего дня и правила расчета сезонных отпусков. В министерстве напомнили, что на сегодня в стране действуют утвержденные Народным комиссариатом труда СССР «Правила об очередных и дополнительных отпусках», в то время как продолжительность рабочего дня закреплена в действующем Декрете Совета народных комиссаров РСФСР «О восьмичасовом рабочем дне» от 29 октября 1917 года.

В тот же день юрист по трудовому праву и гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов рассказал об эффекте от закрепления в ТК длительности рабочего дня. По его словам, никаких изменений для работодателей и работников в сфере трудового законодательства инициатива ведомства не принесет.

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