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Юрист рассказал об эффекте от закрепления в ТК длительности рабочего дня

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Юрист по трудовому праву и гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов в пятницу, 1 октября, прокомментировал «Известиям» планы Минтруда закрепить в Трудовом кодексе (ТК РФ) продолжительность рабочего дня и правила расчета сезонных отпусков.

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По его словам, никаких изменений для работодателей и работников в сфере трудового законодательства инициатива ведомства не принесет.

«Это обычная инкорпорация советских норм, которые утратят силу. Ничего нового для работников и работодателей произойти не должно. Мы всё равно работаем восемь часов в день. И отпуска считаются по постановлению 1930 года. Так что новинок не жду», — подчеркнул он.

Ранее в пятницу пресс-служба Минфина сообщила о намерении закрепить в ТК вышеуказанные нормы и правила. Отмечалось, что на данный момент продолжительность рабочего дня, правила расчета ежегодного оплачиваемого отпуска и его денежной компенсации в случае увольнения работника закреплены советскими нормативно-правовыми актами.

Законопроект, который закрепит их в Трудовом кодексе, был подготовлен Минтрудом в рамках плана инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР в законодательство РФ.

Как напомнили в министерстве, предоставление отпусков регулируется «Правилами об очередных и дополнительных отпусках», утвержденными Народным комиссариатом труда СССР. При этом продолжительность рабочего дня закреплена в действующем Декрете Совета народных комиссаров РСФСР «О восьмичасовом рабочем дне» от 29 октября 1917 года.

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