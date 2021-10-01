Минтруд закрепит в ТК длительность рабочего дня и правила расчета отпуска

В Трудовом кодексе (ТК РФ) планируется закрепить продолжительность рабочего дня и правила расчета сезонных отпусков. Об этом 1 октября сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.

«Сейчас продолжительность рабочего дня, правила расчета ежегодного оплачиваемого отпуска и его денежной компенсации в случае увольнения работника закреплены советскими нормативно-правовыми актами, которые являются действующими в соответствии со ст. 423 Трудового кодекса. Законопроект закрепляет эти нормы и правила непосредственно в ТК», — рассказали в ведомстве, отметив, что данный документ разработан Минтрудом в соответствии с Планом инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР в законодательство РФ.

В министерстве напомнили, что на сегодняшний день действуют утвержденные Народным комиссариатом труда СССР «Правила об очередных и дополнительных отпусках». При этом продолжительность рабочего дня закреплена в действующем Декрете Совета народных комиссаров РСФСР «О восьмичасовом рабочем дне» от 29 октября 1917 года.

Ранее, 24 сентября, в Министерстве труда и социальной защиты разъяснили порядок выплаты зарплаты в выходной день. Так, по данным ведомства, выплата должна быть осуществлена не позднее последнего рабочего дня перед днем выплаты заработной платы, приходящейся на праздничный или выходной день.