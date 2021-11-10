Матвиенко допустила принятие новых мер для борьбы с коронавирусом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 10 ноября заявила, что не исключает возможность принятия на федеральном уровне новых мер из-за сложной ситуации с коронавирусом.

«Ситуация с ковидом продолжает оставаться непростой, и безусловно, расслабляться рано и хлопать в ладоши пока нечему. Надо продолжать всем строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования», — отметила парламентарий в ходе беседы с журналистами.

По ее словам, необходимо продолжать вакцинацию для того, чтобы достичь как минимум 80% вакцинированных и обеспечить национальный иммунитет.

Сенатор добавила, что более строгие меры могут затронуть отдельные категории граждан.

Ранее в этот день заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что введение нерабочих дней дало положительный эффект. По его словам, цепочки заболеваний COVID-19 удалось разорвать.

Нерабочие дни объявлялись в России на период с 30 октября по 7 ноября. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после указанного периода.

С 8 ноября ряд регионов продлили действие ограничений, в частности Новгородская, Курская, Смоленская, Томская, Челябинская области. Кроме того, во многих субъектах РФ была введена система QR-кодов.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 9 ноября рассказал, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 62 млн россиян. По его словам, сейчас в стране функционирует более чем 90 тыс. пунктов вакцинации, в том числе мобильные бригады.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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