Эксперт назвал условие начала Киевом боевых действий в Донбассе

Киев может начать активные боевые действия в Донбассе не по своему желанию, а по решению НАТО. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил военный эксперт, экс-офицер Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань.

«Киев так или иначе рассчитывает, что воевать в Донбассе ему придется не только своими, но и чужими руками. У НАТО есть и свои интересы — это господство в Черном море, это, так или иначе, запирание России в ее границах, это превосходство в воздухе. И в этом смысле украинская территория альянсу нужна, и он будет ее осваивать. Я думаю, что при этом воевать в Донбассе Киев будет по команде и под управлением альянса»,— сказал он «РИА Новости».

По словам Астрахани, с 2014 Североатлантический альянс последовательно осваивает территорию Украины для подготовки к будущей войне. США и Великобритания, отметил он, являются в этом плане основными силами. При этом если США занимаются морскими базами и подготовкой к действиям на Черном море, то Соединенное Королевство занято сухопутными операциями.

Ранее во вторник журналист, военный эксперт и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что в ближайшее время Украина может предпринять попытку захвата Донбасса из акватории Черного моря, где сейчас собираются корабли США. Он отметил, что корабли, находящиеся в Черном море, являются носителями высокоточных ударных ракет морского базирования. При этом параллельно проводятся учения стратегической авиации США.

В этот же день в Минобороны России заявили, что Черноморский флот РФ проводит комплекс мероприятий по контролю за действиями американских кораблей в Черном море. В военном ведомстве также напомнили, что с 30 октября в регионе находится эсминец Porter, 3 ноября в него зашел танкер John Lenthall, а 4 ноября туда прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США.

1 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию на юго-востоке Украины и втянуть Москву в силовые действия. Глава российского МИДа также назвал загадочной историей сообщения о применении Киевом в Донбассе дрона Bayraktar турецкого производства.

26 октября генштаб Вооруженных сил Украины заявил о применении беспилотника Bayraktar в Донбассе. При этом информацию о применении беспилотника не подтвердили ни в Донецке, ни в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.