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Лавров указал на попытки Киева создать провокационную ситуацию в Донбассе

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Украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия. Об этом 1 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Да, обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия»,— сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Глава российского МИД также назвал «загадочной историей» сообщения о применении Киевом в Донбассе дрона Bayraktar турецкого производства.

«Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней, показать «крутость», что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение Минских договоренностей или сказать, что они всё-таки выполняют Минские договоренности, и предложить собраться в «нормандском формате»»,— отметил Лавров.

Министр также подчеркнул, что Россия не уходит от встречи в нормандском формате, однако заметил, что встреча ради встречи Москве не нужна.

31 октября Лавров сообщил, что российское внешнеполитическое ведомство передало коллегам по «нормандском четверке» (ФРГ, РФ, Украина, Франция) предложения о темах для предстоящей встречи и ожидает ответной реакции. По словам министра, западные дипломаты говорят, что «нужно скорее встречаться», но до сих пор не передали МИД России свое видение ожидаемых результатов встречи.

26 октября генштаб вооруженных сил Украины заявил о применении беспилотника Bayraktar в Донбассе. При этом информацию о применении беспилотника не подтвердили ни в Донецке, ни в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Турцией дронов украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.

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