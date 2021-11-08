Саакашвили оскорбил медработников тюремной больницы

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нанес физическое и словесное оскорбление сотрудникам тюремной больницы. Об этом в понедельник, 8 ноября сообщил глава министерства юстиции страны Рати Брегадзе.

«После того, как Михаил Саакашвили был помещен в учреждение №18, он оскорбил сотрудников пенитенциарного учреждения физически и словесно, а также повредил дорогостоящее медицинское оборудование», — отметил министр.

Генеральная инспекция министерства начала расследование по данному факту.

Также минюст на своей странице в соцсети Facebook распространил видео, на котором Саакашвили переводят в тюрьму. В нем политик собирает вещи и уходит с сопровождением.

Ранее в понедельник сообщалось, что оппозиционная партия «Единое национальное движение» проводит на площади Свободы в Тбилиси митинг в поддержку экс-президента.

Главным требованием участников акции протеста должен был стать перевод Саакашвили, который ранее объявил голодовку в тюрьме, в гражданскую клинику. За некоторое время до начала митинга стало известно, что Саакашвили доставили в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани в связи с ухудшением здоровья.

Один из адвокатов арестованного политика Ника Гварамия заявил, что тайная перевозка Михаила Саакашвили из тюрьмы в больницу может расцениваться как похищение человека.

По его словам, никто из его правозащитников или членов семьи не знают о его состоянии и месте нахождения.

Накануне Саакашвили отказался принимать лекарства в медчасти тюрьмы. Это было связано с публикацией видео, где экс-президент Грузии ест и пьет.

1 октября Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси после возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны. В тот же день Саакашвили объявил голодовку.

Экс-лидера страны осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае политика приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.