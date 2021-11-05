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Врачи РФ и Израиля рекомендовали онкобольным привиться от COVID-19

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Российские и израильские врачи рекомендуют онкологическим больным прививаться от COVID-19. К такому заключению специалисты двух стран пришли в ходе международной конференции по онкологии IsraelMedDay, о чем стало известно в четверг, 4 ноября.

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«На международной конференции по онкологии IsraelMedDay доктор Дэмиен Урбан, возглавляющий онкологическое отделение больницы им. Хаима Шибы, вместе со своим израильским коллегой Ириной Живелюк однозначно поддержали директора Центра онкологии Сеченовского Университета профессора Игоря Решетова в рекомендации вакцинироваться от коронавируса», — цитирует пресс-релиз «РИА Новости».

Также в конференции приняли участие около 1 тыс. специалистов из России, Израиля, Австрии, Швеции, Белоруссии, Турции и других стран.

Ранее, 1 ноября, главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн заявил, что роста количества онкологических заболеваний из-за увеличения числа прививок против коронавируса не наблюдается.

22 октября замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты могут быть единственным пожизненным медицинским отводом от вакцинации.

В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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