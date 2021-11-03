В Крыму опровергли отмену QR-кодов для заселения в отели

В Крыму сохраняется система QR-кодов для заселения в гостиницы. Она будет действовать до особого распоряжения. Об этом в среду, 3 ноября, журналистам рассказала вице-премьер республики Елена Романовская.

«Новые изменения касаются предоставления государственных и муниципальных услуг, то есть без QR-кода разрешается вход в МФЦ, ЗАГС и другие учреждения. Эти ограничения действовали в течение двух недель. Для гостиниц требования остаются прежними до особого распоряжения», — разъяснила Романовская.

Ранее появилась информация о том, что власти Крыма отменили QR-коды для заселения в отели. Как добавила Романовская, путаница в трактовке правил могла возникнуть из-за неправильного расположения абзацев в указе о режиме повышенной готовности.

При заселении в гостиницы полуострова с 25 октября необходимо предъявить QR-код. Он должен содержать информацию о вакцинации против коронавируса, данные о перенесенной болезни или результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до заселения.

28 октября сообщалось, что из-за дополнительных ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, турпоток в Крым снизился на 15–20%.

Тогда же директор «Корпорации развития Крыма» Дмитрий Ворона заявил, что благодаря экспресс-тестам на коронавирус собственного производства Крым может стать первым в России регионом COVID-free. Он рассказал, что в регионе подписано соглашение о запуске на полуострове пилотного производства тестов на выявление инфекций, в том числе коронавирусной.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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