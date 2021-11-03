Прямой эфир
Армия
Путин заявил о важности создания лазерного оружия повышенной мощности
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту крушения Ан-12 под Иркутском
Мир
МИД РФ опроверг информацию о стягивании войск к границе с Украиной
Общество
В России получить ИНН можно будет на портале «Госуслуги»
Политика
В Госдуме назвали близоруким заявление Байдена о «тундре в огне»
Мир
Третий корабль ВМС США John Lenthall зашел в Босфор
Армия
Путин сообщил о поступлении ракет «Циркон» в ВМФ РФ в следующем году
Общество
Брянская область продлила нерабочие дни до 14 ноября
Мир
Верховная рада уволила главу минобороны Украины Тарана
Мир
Глава минздрава ФРГ заявил о четвертой волне пандемии в Германии
Сюжет:

В Крыму опровергли отмену QR-кодов для заселения в отели

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Крыму сохраняется система QR-кодов для заселения в гостиницы. Она будет действовать до особого распоряжения. Об этом в среду, 3 ноября, журналистам рассказала вице-премьер республики Елена Романовская.

На ковидном месте: почему заболеваемость коронавирусом в РФ обновила рекорд
7 октября количество новых случаев инфицирования оказалось наибольшим за год

«Новые изменения касаются предоставления государственных и муниципальных услуг, то есть без QR-кода разрешается вход в МФЦ, ЗАГС и другие учреждения. Эти ограничения действовали в течение двух недель. Для гостиниц требования остаются прежними до особого распоряжения», — разъяснила Романовская.

Ранее появилась информация о том, что власти Крыма отменили QR-коды для заселения в отели. Как добавила Романовская, путаница в трактовке правил могла возникнуть из-за неправильного расположения абзацев в указе о режиме повышенной готовности.

При заселении в гостиницы полуострова с 25 октября необходимо предъявить QR-код. Он должен содержать информацию о вакцинации против коронавируса, данные о перенесенной болезни или результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до заселения.

28 октября сообщалось, что из-за дополнительных ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, турпоток в Крым снизился на 15–20%.

Тогда же директор «Корпорации развития Крыма» Дмитрий Ворона заявил, что благодаря экспресс-тестам на коронавирус собственного производства Крым может стать первым в России регионом COVID-free. Он рассказал, что в регионе подписано соглашение о запуске на полуострове пилотного производства тестов на выявление инфекций, в том числе коронавирусной.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021