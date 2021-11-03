В Крыму отменили требование о предъявлении QR-кодов при заселении в гостиницы

Требование предъявлять QR-коды при заселении в гостиницы в Республике Крым отменено.

Ранее в Крыму заселиться в гостиницу, санаторий, пансионат возможно было только при наличии документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста не ранее чем за 72 часа до вселения. Кроме того, необходим сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 и QR-код, который также можно получить, если человек переболел коронавирусом за последние полгода.

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