Прямой эфир
Общество
Власти Москвы решили не продлевать нерабочие дни
Мир
Новую вспышку коронавируса зафиксировали в Китае
Происшествия
В Москве женщина обстреляла дворника за плохую уборку
Авто
ГИБДД проведет массовые рейды на нетрезвых водителей в ноябрьские праздники
Мир
В Киеве заявили о безразличии Запада к проблемам Украины
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании на следующей неделе
Политика
Путин 4 ноября примет участие в праздничных мероприятиях в Севастополе
Общество
Челябинская область продлит нерабочие дни до 12 ноября
Наука
The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности «Спутника Лайт»
Общество
Правительство предложило разрешить отцам-одиночкам получать маткапитал

В Госдуме призвали Байдена «не ерничать» из-за лесных пожаров

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США не стоит «ерничать» по поводу пожаров в России. Об этом в среду, 3 ноября, заявил председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, комментируя высказывание президента США Джо Байдена на климатическом саммите в Глазго о том, что в РФ «горит тундра».

«У нас война»: что происходит в охваченной пожарами Якутии
Как республика переживает самый тяжелый «горячий» сезон в своей истории

«В Америке пожары были осенью и еще будут. Думаю, что здесь паясничать не надо. И ерничать не надо, что горит», — отметил Харитонов.

По словам Харитонова, в России предпринимаются меры по борьбе с обозначенной Байденом проблемой. В частности, речь идет о борьбе с огнем на востоке Хабаровского края, где со 2 ноября увеличено число сотрудников экстренных служб, которые тушат возгорание в Ботчинском заповеднике на площади 5,5 тыс. га.

Также 3 ноября власти Приамурья заявили о завершении пожароопасного сезона в регионе. С 23 марта в субъекте было ликвидировано 230 природных пожаров на общей площади 86,8 тыс. га.

Необходимо учитывать, что у РФ гораздо больше территория, а также разные климатические условия, уточнил Харитонов, передает «РИА Новости».

Вряд ли Вашингтону стоит в этом случае оценивать лидерство КНР в мире, ведь авторитет Пекина находится на высоком уровне, отметил парламентарий, комментируя слова Байдена на саммите в Глазго о проблемах Китая.

Депутат добавил, что сейчас во всем мире продолжается борьба с COVID-19, по этой причине в КНР и РФ «введена жесткая дисциплина».

«Всё, что надо, (президент РФ. —Ред.) сказал, я слышал его выступление. И по лесоустройству, и по охране. Мы внутри (страны) знаем, что надо делать», — добавил Харитонов.

2 ноября президент США Джо Байден на климатическом саммите в Глазго заявил, что у российского лидера Владимира Путина можно наблюдать климатическую проблему в виде «тундры в огне».

В ходе саммита хозяин Белого дома принялся критиковать Пекин и Москву, обратив особое внимание на тот факт, что Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин не явились на мероприятие G20.

Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с уважением оценил решение Владимира Путина и Си Цзиньпина отказаться от участия в климатическом саммите.

Отсутствовать на климатической конференции из-за внутриполитической ситуации были также вынуждены новый премьер Японии Фумио Кисида, а также президент Бразилии Жаир Болсонару.

Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов, заявил Владимир Путин 2 ноября, выступая на конференции по управлению лесным хозяйством и землепользованием саммита COP26.

Глава государства добавил, что российские леса составляют около 20% лесных массивов мира и страна принимает энергичные меры по их защите.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021