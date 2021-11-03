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Джонсон с уважением отнесся к отсутствию Путина на климатическом саммите

Байден назвал «тундру в огне» проблемой России

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Президент США Джо Байден на климатическом саммите в Глазго заявил, что у российского лидера Владимира Путина можно наблюдать климатическую проблему в виде «тундры в огне», о чем стало известно во вторник, 2 ноября.

В ходе климатического саммита хозяин Белого дома принялся критиковать Пекин и Москву, обратив особое внимание на тот факт, что Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин не явились на мероприятие G20.

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«То же самое и с Путиным в России. Его тундра в огне. Его тундра буквально в огне. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он ни слова не говорит о желании что-либо изменить», — приводит слова Байдена портал Thegoaspotlight.

Кроме того, Байден заявил, что Пекин, который, как и Россия, «не появился» на саммите, «совершил большую ошибку».

«Он потерял способность влиять на людей по всему миру и на людей здесь», — подчеркнул Байден.

Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с уважением оценил решение Владимира Путина и Си Цзиньпина отказаться от участия в климатическом саммите.

В климатическом саммите приняли участие главы государств и правительств более чем 120 стран, включая президента США, главу Франции Эммануэля Макрона и Бориса Джонсона. Тем не менее некоторых государственных лидеров от присутствия в Шотландии заставила отказаться пандемия. Например, Владимир Путин обратился к участникам саммита в онлайн-режиме, его примеру последовал и Си Цзиньпин. Отсутствовать на климатической конференции из-за внутриполитической ситуации были вынуждены новый премьер Японии Фумио Кисида, а также президент Бразилии Жаир Болсонару. В первый день саммита мировых лидеров Джо Байден извинился перед мировым сообществом за то, что страна вышла из Парижского соглашения по климату во время правления Дональда Трампа. Он добавил, что распоряжение о возвращении в Парижское соглашение стало одним из первых его распоряжений в должности главы США.

Ранее, 2 ноября, Путин выступил с видеообращением на 26-й конференции, приуроченной к принятию декларации о защите лесов. Российский лидер указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.

Глава государства добавил, что российские леса составляют около 20% лесных массивов мира, и страна принимает энергичные меры по их защите. Путин также отметил, что Россия поддерживает утверждение проекта совместной декларации по лесам, выработанной в Глазго.

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