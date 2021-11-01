Байден извинился за выход США из Парижского соглашения при Трампе

Президент США Джо Байден извинился перед мировым сообществом за то, что страна вышла Парижского соглашения по климату во время правления Дональдом Трампом. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго в понедельник, 1 ноября.

«Думаю, что мне не следует извиняться, но я извиняюсь за тот факт, что Соединенные Штаты при предыдущей администрации вышли из Парижского соглашения, что поставило нас в несколько неприятное положение», — приводит его слова портал Thehill.

По словам Байдена, после вступления в должность главы государства он сразу распорядился о том, чтобы США вернулись в Парижское соглашение.

При этом на появившихся в СМИ кадрах видно, что американский лидер едва не уснул в ходе климатического саммита в Глазго. Глава Белого дома несколько раз прикрывал глаза на несколько секунд, борясь со сном. Американского лидера несколько раз будили модераторы.

31 октября в Глазго открылась 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. На двухнедельном форуме представители мировых элит должны будут договориться, как ускорить исполнение Парижского соглашения и остановить глобальное потепление. В Глазго будет представлена российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком.

Указ о возвращении США в Парижское соглашение Байден подписал 20 января. Назначенный им на пост спецпосланника по климату Джон Керри отмечал, что в Вашингтоне ожидают от других стран, в том числе Китая и России, новых шагов по борьбе с глобальным потеплением.

В июне 2017 года предыдущий президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из Парижского соглашения по климату. Через месяц Белый дом уведомил об этом ООН. Данное решение Вашингтона вызвало критику со стороны мирового сообщества.

В рамках Парижского соглашения, принятого в 2015 году для борьбы с изменением климата, правительства обязались принять меры по ограничению глобального повышения температуры до 1,5 градуса Цельсия.