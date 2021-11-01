Прямой эфир
Мир
Байден извинился за выход США из Парижского соглашения при Трампе
Наука
Россия и Зимбабве договорились о сотрудничестве в космической отрасли
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
Общество
Общественники попросили председателя Госдумы лишить Рашкина депутатского мандата
Мир
Премьер Чехии предрек Европе энергетическую бедность без российского газа
Мир
Минобороны Украины опровергло данные о наращивании сил ВС РФ у границы
Мир
Илон Маск стал первым человеком с состоянием в $300 млрд
Мир
Макрон призвал страны ежегодно выделять $100 млрд на программы по климату
Экономика
Минтранс указал на критическое состояние общественного транспорта в РФ
Общество
СК возбудил дело после отравления российских туристов в отеле Египта

Байден извинился за выход США из Парижского соглашения при Трампе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден извинился перед мировым сообществом за то, что страна вышла Парижского соглашения по климату во время правления Дональдом Трампом. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго в понедельник, 1 ноября.

Открыли Глазго: чего ждать от саммита ООН по климату
И какие цели в области борьбы с изменением климата ставит перед собой РФ

«Думаю, что мне не следует извиняться, но я извиняюсь за тот факт, что Соединенные Штаты при предыдущей администрации вышли из Парижского соглашения, что поставило нас в несколько неприятное положение», — приводит его слова портал Thehill.

По словам Байдена, после вступления в должность главы государства он сразу распорядился о том, чтобы США вернулись в Парижское соглашение.

При этом на появившихся в СМИ кадрах видно, что американский лидер едва не уснул в ходе климатического саммита в Глазго. Глава Белого дома несколько раз прикрывал глаза на несколько секунд, борясь со сном. Американского лидера несколько раз будили модераторы.

31 октября в Глазго открылась 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. На двухнедельном форуме представители мировых элит должны будут договориться, как ускорить исполнение Парижского соглашения и остановить глобальное потепление. В Глазго будет представлена российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком.

Указ о возвращении США в Парижское соглашение Байден подписал 20 января. Назначенный им на пост спецпосланника по климату Джон Керри отмечал, что в Вашингтоне ожидают от других стран, в том числе Китая и России, новых шагов по борьбе с глобальным потеплением.

В июне 2017 года предыдущий президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из Парижского соглашения по климату. Через месяц Белый дом уведомил об этом ООН. Данное решение Вашингтона вызвало критику со стороны мирового сообщества.

В рамках Парижского соглашения, принятого в 2015 году для борьбы с изменением климата, правительства обязались принять меры по ограничению глобального повышения температуры до 1,5 градуса Цельсия.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021