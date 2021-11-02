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Стала известна тематика видеообращения Путина на COP26

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Президент России Владимир Путин выступит с видеообращением на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата (COP26), которое будет приурочено к принятию декларации о защите лесов. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил источник ТАСС в российской делегации.

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Принятие совместной декларации о защите лесов и землепользовании станет частью одного из ключевых мероприятий саммита в рамках COP26.

Более 100 стран намерены заявить о стремлении остановить сокращение лесных угодий и способствовать их восстановлению и расширению. На долю стран, лидеры которых согласились принять декларацию, приходится более 85% общей площади лесов планеты.

Кроме России среди них — Китай, США, Бразилия, Великобритания, Турция, Индонезия, Шри-Ланка, Япония, страны Евросоюза, Африки, Океании.

Ранее, 31 октября, Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 в режиме видеоконференции заявил, что средняя температура в России растет быстрее общемировой. За 10 лет она увеличилась на полградуса.

25 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, необходимое для запуска в стране с 2023 года системы государственного учета выбросов парниковых газов. Документ требовался для реализации положений закона об ограничении выбросов парниковых газов, подписанного Путиным в июле текущего года.

21 октября президент, выступая на заседании международного клуба «Валдай», подчеркнул, что природные катаклизмы в современном мире стали едва ли не нормой и отрицать климатические деформации уже невозможно. Он добавил, что климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться.

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