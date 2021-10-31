Путин заявил об ускоренном росте средней температуры в России

Средняя температура в России растет быстрее общемировой, за 10 лет она выросла на полградуса. Об этом сообщил в воскресенье, 31 октября, президент России Владимир Путин.

«Отмечу, что и среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась более чем на полградуса», — уточнил глава государства, выступая на саммите Группы двадцати в режиме видеоконференции.

Он также отметил, что сокращения объемов выбросов парниковых газов недостаточно. По словам Путина, следует наращивать их поглощение, где у России и у ряда других стран есть колоссальные возможности. В то же время российский лидер добавил, что РФ, согласно экспертным оценкам, входит в число лидеров глобальной декарбонизации.

Путин также заверил, что доля безуглеродных источников энергии в стране превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%.

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