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Джонсон с уважением отнесся к отсутствию Путина на климатическом саммите

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции по итогам двухдневного климатического саммита COP26 отметил, что уважает решение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать в Глазго. Трансляция речи велась в Twitter политика.

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«Я говорил с ним (Си Цзиньпином. — Ред.), он не хотел приезжать на саммит из-за пандемии. То же касается и президента Путина. К этому нужно отнестись с уважением», — пояснил глава британского кабмина.

В климатическом саммите приняли участие главы государств и правительств более чем 120 стран, включая президента США Джо Байдена, главу Франции Эммануэля Макрона и Бориса Джонсона. Тем не менее некоторых государственных лидеров от присутствия в Шотландии заставила отказаться пандемия. Например, Владимир Путин обратился к участникам саммита в онлайн-режиме, его примеру последовал и Си Цзиньпин. Отсутствовать на климатической конференции из-за внутриполитической ситуации были вынуждены новый премьер Японии Фумио Кисида, а также президент Бразилии Жаир Болсонару.

Ранее, 2 ноября, Путин выступил с видеообращением на 26-й конференции, приуроченной к принятию декларации о защите лесов. Российский лидер указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.

Глава государства добавил, что российские леса составляют около 20% лесных массивов мира, и страна принимает энергичные меры по их защите. Путин также отметил, что Россия поддерживает утверждение проекта совместной декларации по лесам, выработанной в Глазго.

Более 100 стран заявили о стремлении остановить сокращение лесных угодий и способствовать их восстановлению и расширению. На долю стран, лидеры которых согласились принять декларацию, приходится более 85% общей площади лесов планеты.

Кроме России среди них — Китай, США, Бразилия, Великобритания, Турция, Индонезия, Шри-Ланка, Япония, страны Евросоюза, Африки, Океании.

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