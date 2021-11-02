Путин рассказал о мерах в России для сохранения лесов

Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил президент России Владимир Путин.

«Поставив задачу построения углеродно нейтральной экономики не позднее 2060 года, Россия опирается в том числе и на уникальный ресурс имеющихся у нас лесных экосистем, их значительный потенциал по поглощению углекислого газа и выработке кислорода. Ведь в нашей стране расположено около 20% всех мировых лесных массивов», — сказал он в видеообращении к участникам конференции по управлению лесным хозяйством и землепользованием, проходящей в рамках климатического саммита COP26 в Глазго.

Глава государства добавил, что российские леса составляют около 20% лесных массивов мира, и страна принимает энергичные меры по их защите.

«Мы принимаем самые серьезные и энергичные меры для их сохранения, совершенствуем управление лесным хозяйством, боремся с незаконными вырубками и лесными пожарами, увеличиваем площади лесовосстановления. Последовательно наращиваем финансирование на эти цели», — заявил он.

Российский лидер также отметил, что Россия поддерживает утверждение проекта совместной декларации по лесам, выработанной в Глазго.

«Россия поддерживает предложенный к утверждению на сегодняшнем заседании проект совместной декларации по лесам и землепользованию. Рассчитываем, что ее реализация будет стимулировать более тесное партнерство всех заинтересованных государств в деле сбережения лесов», — сказал он.

Ранее в этот день стало известно, что Путин выступит с видеообращением на 26-й конференции, которое будет приурочено к принятию декларации о защите лесов.

Днем ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал «Известиям», что в РФ обсуждается достижение углеродной нейтральности некоторыми регионами как эксперимент. По словам Бурматова, России уже удалось достичь сокращения объема выбросов парниковых газов до 70% от уровня 1990 года.

31 октября Путин в ходе выступления на саммите G20 в режиме видеоконференции заявил, что средняя температура в России растет быстрее общемировой. За 10 лет она увеличилась на полградуса.

25 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, необходимое для запуска в стране с 2023 года системы государственного учета выбросов парниковых газов. Документ требовался для реализации положений закона об ограничении выбросов парниковых газов, подписанного Путиным в июле текущего года.