Синоптики предупредили москвичей о похолодании на следующей неделе

В Москве с 10 ноября начнется похолодание, возможен дождь с мокрым снегом. Об этом 3 ноября сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Уже на следующей неделе фон температуры будет меняться, и даже не исключено, что на следующей неделе будут приниматься осадки в виде дождя и мокрого снега. 8–9 ноября относительно теплая погода. А в следующий временной интервал ночная температура будет понижаться до минус 2 — плюс 3 градусов и днем плюс 1–6», — сказала Позднякова «РИА Новости».

Однако, как отметила синоптик, эти показатели всё равно выше нормы, так как 10 ноября среднесуточная температура по климату нулевая или слабоотрицательная, а в столице она будет положительной.

Ранее в этот же день сообщалось, что на автоматических станциях Мосэкомониторинга эксперты не зафиксировали превышения концентраций загрязняющих веществ после сильного тумана в Москве.

Густой туман окутал улицы Москвы накануне. На некоторых улицах видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадали в «кисель».

Из-за неблагоприятных погодных условий в МЧС попросили водителей значительно снижать скорость движения и не отвлекаться на пользование гаджетами.

2 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Известиям» о причинах тумана в Москве. По словам специалиста, он является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов.