В Москве не обнаружили превышения концентрации загрязнений в воздухе

На автоматических станциях Мосэкомониторинга эксперты не зафиксировали превышения концентраций загрязняющих веществ после сильного тумана. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 3 ноября.

«Прошедшей ночью (за счет усиления скорости ветра, менее интенсивной и не столь мощной инверсии) отмечены более благоприятные условия для рассеивания выбросов в атмосфере, чем накануне. В результате в ночные и утренние часы 3 ноября превышений максимального разового норматива на автоматических станциях не зафиксировано», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

Густой туман окутал улицы Москвы вечером 1 ноября. На некоторых улицах видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадали в «кисель».

В МЧС предупреждали о сильном тумане в столице и области 1 ноября. Из-за неблагоприятных погодных условий водителей попросили значительно снижать скорость движения и не отвлекаться на пользование гаджетами.

2 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Известиям» о причинах тумана в Москве. По словам специалиста, он является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов.