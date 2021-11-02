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Посол Италии в России выступил за перезапуск диалога Москвы и НАТО

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Усилия, направленные на перезапуск конструктивного диалога между Россией и Североатлантическим альянсом (НАТО), чрезвычайно важно приложить именно сейчас. Таким заявлением во вторник, 2 ноября, поделился итальянский посол в России Джорджо Стараче.

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По его словам, после решения Москвы о приостановке работы российского представительства при НАТО и структур альянса на территории РФ важно, опираясь на «доверие, которое Италия заработала благодаря своей неизменной взвешенности», прилагать усилия к перезапуску конструктивного диалога, «способного принести выгоду всем», сообщил итальянский посол в ходе беседы с газетой «Коммерсант».

Кроме того, по мнению посла, без сотрудничества с Москвой невозможно достичь положительных результатов по глобальным вопросам здравоохранения, в борьбе с изменением климата, в энергетическом переходе. То же суждение распространяется и на действия международного сообщества в кризисных регионах.

Стараче выразил надежду на скорейшее преодоление кризиса в отношениях Евросоюза и России.

«Несмотря на политические проблемы, которые сохраняются в отношениях между западным миром и Россией, невозможно, чтобы ваша страна не нашла способа перезапустить этот диалог. Слишком сильны связи между нами, невозможно перечеркнуть всю нашу совместную историю», — отметил он.

Дипломат считает, что «в долгосрочной перспективе ситуация хуже не станет», а кризис закончится, и о нем будут вспоминать как о сложном, но «конечном периоде многовековых отношений» между Россией и Европой.

Ранее, 1 ноября, глава МИД России Сергей Лавров заявил: Североатлантический альянс хотел научить Москву жить, используя для пропаганды и давления заседания Совета Россия–НАТО. Министр отметил, что «вопрос закрыт», а НАТО при необходимости может обращаться к послу РФ в Бельгии.

Днем ранее Лавров также сообщил, что НАТО демонстрирует нежелание вести диалог с Москвой. Российский сенатор Алексей Пушков посчитал полным провалом руководства Североатлантического альянса утрату контактов с РФ, отреагировав таким образом на слова бывшего верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса о том, что альянсу необходимо продолжать «остерегаться медведя», подразумевая РФ.

6 октября в альянсе приняли решение отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при организации. Таким образом, количество аккредитаций, доступных российским дипломатам при НАТО, теперь составляет десять. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявлял, что решение не связано с конкретными событиями. По его словам, в НАТО «видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности».

В ответ Россия приостановила работу представительств НАТО в Москве и российского офиса при альянсе в Брюсселе. Лавров 18 октября посоветовал союзникам НАТО обращаться к российскому послу в Бельгии, в случае если у тех «возникнут какие-то экстренные дела», а 30 октября Джеймс Ставридис назвал это выражение Лаврова «едким».

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