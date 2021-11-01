В ГД ответили на слова главы «Нафтогаза» о перспективах войны РФ и Украины

Война между Россией и Украиной находится в голове у украинских чиновников. Такое заявление в понедельник, 1 ноября, в беседе с «Известиями» сделал зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Так он прокомментировал интервью главы «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко для Financial Times, в котором тот заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) Украина становится более уязвимой к «российскому вторжению», поскольку Москва «избавится от сдерживающего фактора». По его словам, если прекратится физический транзит российского газа, то якобы увеличатся шансы полномасштабной войны между станами со всеми ее последствиями.

Ананских посоветовал украинским чиновникам начать работать, а не ходить с протянутой рукой.

«Украинским чиновникам стоит начать что-то делать самим, работать, производить, а не ходить, бегать с протянутой рукой по разным домам и просить «помогите, помогите». Начните работать, и всё у вас получится», — подчеркнул он.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, комментируя «Известиям» в понедельник слова главы «Нафтогаза», отметил, что при запуске СП-2 у Украины пропадет элемент шантажа.

По словам Гердта, чем раньше будет запущен «Северный поток – 2», тем быстрее настанет разрядка — тогда у стран не будет никакой надобности нагнетать обстановку, они сядут за стол переговоров и с точки зрения прагматики решат этот вопрос.

13 октября, президент России Владимир Путин заявил, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. Он отметил, что изношенность ГТС Украины на данный момент составляет 80–85%. Так, чтобы стабильно прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, сказал глава государства.

В тот же день Путин заявил, что слова о том, что Россия строит «Северный поток – 2» не для экономической выгоды, а для того чтобы лишить Киев транзита газа, — чушь. По его словам, введение в эксплуатацию СП-2 позволило бы снизить напряженность на европейском энергорынке.

В Москве не раз отмечали, что не планируют оставлять Украину без транзита, несмотря на готовность СП-2. 6 октября глава комитета Государственной думы по энергетике седьмого созыва Павел Завальный отметил, что Россия заинтересована в транзите газа через Украину после 2024 года.

Соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа, подписанное в 2019 году, истекает в 2024-м.