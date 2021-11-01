В бундестаге оценили заявление о возможности войны России и Украины из-за СП-2

При запуске газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) у Украины пропадет элемент шантажа. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, комментируя слова главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что после ввода в эксплуатацию СП-2 Украина станет более уязвимой к «российскому вторжению».

«Ситуация будет выглядеть наоборот. У Украины пропадет элемент шантажа, а у России не будет тогда смысла защищать свои какие-то интересы. Запуск «Северного потока – 2» — прямая необходимость для экономики ЕС. Но даже его введение в эксплуатацию не сможет покрыть полностью энергетические потребности европейцев, так что Киеву не стоит переживать. СП-2 не станет причиной снижения прокачки по их трубе, а приведет к прагматическим добрососедским отношениям с Россией. Их и надо будет развивать», — сказал политик.

По словам Гердта, чем раньше будет запущен «Северный поток – 2», тем быстрее настанет разрядка — тогда у стран не будет никакой надобности нагнетать обстановку, они сядут за стол переговоров и с точки зрения прагматики решат этот вопрос.

Как ранее в этот день подчеркнул глава «Нафтогаза» в интервью Financial Times, ввод в эксплуатацию СП-2 может сделать Украину более уязвимой к «российскому вторжению», поскольку Москва «избавится от сдерживающего фактора».

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. Он отметил, что изношенность ГТС Украины на данный момент составляет 80–85%. Так, чтобы стабильно прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, сказал глава государства.

В тот же день российский лидер назвал чушью слова о том, что РФ строит «Северный поток – 2» не для экономической выгоды, а для того чтобы лишить Киев транзита газа. По его словам, введение в эксплуатацию СП-2 позволило бы снизить напряженность на европейском энергорынке.

Соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа, подписанное в 2019 году, истекает в 2024-м.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы. «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока». Российская сторона и Будапешт подписали контракт на поставки этого ресурса сроком на 15 лет 27 сентября. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход украинской территории.

Подписание договора спровоцировало резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября, однако газопровод пока не начал свою работу. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.