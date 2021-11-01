В Госдуме назвали контракт на поставку газа шагом навстречу Молдавии

Продление контракта на поставку газа в Молдавию — это шаг навстречу со стороны России. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он указал на то, что в настоящее время ситуация с ценами на газ в Европе сложная, добавив, что решение президента РФ Владимира Путина заполнить европейские хранилища — это шаг навстречу.

«Шаг навстречу сделан и в сторону Молдавии, где действительно тяжелое положение. Я думаю, что, если <…> сейчас все сложится, это позволит не так сильно повышать тарифы на газ внутри республики, что, конечно, важно политически для России в наших непростых отношений с Молдавией», — сказал политик.

Москва идет навстречу, стабилизирует цены на газ и дает гарантии, заключил Чепа.

Ранее в этот же день стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения между «Молдовагазом» и «Газпромом». По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, РФ считает продление контракта взаимовыгодным.

30 октября вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил, что в ноябре Молдавия будет закупать газ у российской компании «Газпром» по цене $450 за 1 тыс. куб. м.

Днем ранее Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении сроков действия контракта на поставку российского газа в страну на пять лет. Компания назвала соглашение взаимовыгодным.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Согласно новому контракту, республика выплатит эту задолженность. При этом топливо, которое поставлялось в Приднестровье, в этих выплатах не учитывалось.