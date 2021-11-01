В Кремле назвали контракт на поставку газа в Молдавию взаимовыгодным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 ноября сообщил, что российская сторона считает продление контракта по поставку газа в Молдавию взаимовыгодным.

«Мы неоднократно говорили, что речь идет о коммерческих переговорах. Результат коммерческих переговоров может быть только взаимоприемлемым и взаимовыгодным», — сказал представитель Кремля.

Ранее в этот же день стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом».

1 ноября президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения между «Молдовагазом» и «Газпромом».

30 октября вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил, что в ноябре Молдавия будет закупать газ у российской компании «Газпром» по цене $450 за 1 тыс. куб. м.

Днем ранее Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении сроков действия контракта на поставку российского газа в страну на пять лет. Компания назвала соглашение взаимовыгодным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 октября указал на то, что Москва не предъявляет Кишиневу политических условий для возобновления поставок газа. Он добавил, что у страны есть «проблема долга» за газ перед Россией, при этом «Газпром» предложил Кишиневу скидку на поставки этого энергоносителя.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Согласно новому контракту, республика выплатит эту задолженность. При этом топливо, которое поставлялось в Приднестровье, в этих выплатах не учитывалось.