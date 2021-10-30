Дина Аверина прокомментировала свой рекорд по числу медалей на ЧМ

Российская гимнастка Дина Аверина, ставшая 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике на ЧМ в Японии, призналась, что ей очень приятно превзойти рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира по этому виду спорта.

«Честно говоря, я об этом даже не думала — об этом начали писать в интернете. Конечно, для меня это очень приятно, ведь Канаева — наш кумир с детства. Я лично всегда хотела на нее равняться, и у меня это получилось, поэтому я счастлива», — поделилась Аверина с ТАСС 30 октября.

О том, что Дина Аверина в 18-й раз стала чемпионкой мира по художественной гимнастике, стало известно ранее в субботу. Спортсменка стала первой в индивидуальном многоборье по итогам выступлений с мячом, лентой, булавами и обручем, набрав 108,400 балла. Как уточняет «Спорт-Экспресс», также рекордом стало то, что Аверина победила в индивидуальном многоборье на ЧМ уже в четвертый раз.

29 октября сообщалось, что сборная России по художественной гимнастике досрочно победила в неофициальном медальном зачете ЧМ в Японии. Россиянки Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Алиса Тищенко, Мария Толкачева и Ангелина Шкатова победили в групповом многоборье, также их баллы принесли сборной лидерство в командном турнире.

28 октября президент РФ Владимир Путин поздравил Аверину с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами. Подобный впечатляющий успех является большой и заслуженной наградой за трудолюбие, талант, искреннюю, безграничную любовь к избранному делу, отметил глава государства.

7 августа на Олимпиаде в Токио Дина Аверина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы.

Работа судей в ходе финала многоборья была подвергнута критике. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Винер-Усманова заявляла, что судейство было вопиющей несправедливостью.

Аверина не проиграла, а выиграла, отметила она. Ашрам допустила грубую ошибку, уронив снаряд, за что обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм, добавила Винер-Усманова.