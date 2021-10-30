Российская гимнастка Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике на чемпионате мира в Японии.

Она превзошла рекорд двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой, 17 раз ставшей чемпионкой мира.

В субботу, 30 октября, Дина Аверина стала первой в индивидуальном многоборье по итогам выступлений с мячом, лентой, булавами и обручем. Спортсменка набрала 108,400 балла.

Дина Аверина в четвертый раз победила в индивидуальном многоборье на чемпионатах мира, уточняет «Спорт-Экспресс». Это также стало рекордом.

29 октября стало известно, что сборная России по художественной гимнастике досрочно победила в неофициальном медальном зачете ЧМ в Японии. Россиянки Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Алиса Тищенко, Мария Толкачева и Ангелина Шкатова победили в групповом многоборье, также их баллы принесли сборной лидерство в командном турнире.

28 октября президент РФ Владимир Путин поздравил Аверину с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами. Подобный впечатляющий успех является большой и заслуженной наградой за трудолюбие, талант, искреннюю, безграничную любовь к избранному делу, отметил глава государства.

7 августа на Олимпиаде в Токио Дина Аверина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы.

Работа судей в ходе финала многоборья была подвергнута критике. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Винер-Усманова заявляла, что судейство было вопиющей несправедливостью.

Аверина не проиграла, а выиграла, отметила она. Ашрам допустила грубую ошибку, уронив снаряд, за что обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм, добавила Винер-Усманова.