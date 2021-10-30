Украинский «Нафтогаз» выиграл еще один тендер молдавской компании Energocom и поставит в республику около 12,1 млн куб. м. газа. Об этом сообщил директор департамента по интегрированным коммуникациям компании Максим Белявский.

Он уточнил, что «Нафтогаз Украины» принял участие в процедуре закупки природного газа, которую проводила S.A. Energocom. По результатам этой процедуры компания заключила с молдавским партнером индивидуальный договор купли-продажи природного газа с объемом реализации 128 525 МВт, передает в субботу, 30 октября, агентство Укринформ. Это составляет около 12,125 млн куб. м, добавил Белявский.

Ранее, 28 октября, Белявский заявил, что «Нафтогаз» выиграл тендер на поставки Energocom газа объемом 500 тыс. куб. м. Кроме того, Молдавия заключила контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа у «Нафтогаза». Спустя день украинская компания начала поставлять газ Energocom.

Вместе с тем 29 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что тепловые компании страны должны заменить природный газ альтернативным видом топлива, например биотопливом. По словам Шмыгаля, в пример можно поставить опыт Волынской области, где более половины бюджетных котельных работают на другом виде топлива, в том числе на пелетах.

Однако 20 октября Национальная федерация работодателей Украины указала на катастрофический характер сложившейся ситуации на рынках энергетических ресурсов в стране. Отмечалось, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов и сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий в четыре-пять раз выше, чем у их конкурентов.