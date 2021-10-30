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«Нафтогаз» выиграл еще один тендер молдавской компании Energocom

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Украинский «Нафтогаз» выиграл еще один тендер молдавской компании Energocom и поставит в республику около 12,1 млн куб. м. газа. Об этом сообщил директор департамента по интегрированным коммуникациям компании Максим Белявский.

Он уточнил, что «Нафтогаз Украины» принял участие в процедуре закупки природного газа, которую проводила S.A. Energocom. По результатам этой процедуры компания заключила с молдавским партнером индивидуальный договор купли-продажи природного газа с объемом реализации 128 525 МВт, передает в субботу, 30 октября, агентство Укринформ. Это составляет около 12,125 млн куб. м, добавил Белявский.

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Ранее, 28 октября, Белявский заявил, что «Нафтогаз» выиграл тендер на поставки Energocom газа объемом 500 тыс. куб. м. Кроме того, Молдавия заключила контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа у «Нафтогаза». Спустя день украинская компания начала поставлять газ Energocom.

Вместе с тем 29 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что тепловые компании страны должны заменить природный газ альтернативным видом топлива, например биотопливом. По словам Шмыгаля, в пример можно поставить опыт Волынской области, где более половины бюджетных котельных работают на другом виде топлива, в том числе на пелетах.

Однако 20 октября Национальная федерация работодателей Украины указала на катастрофический характер сложившейся ситуации на рынках энергетических ресурсов в стране. Отмечалось, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов и сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий в четыре-пять раз выше, чем у их конкурентов.

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