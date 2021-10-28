Молдавия заключила контракт на закупку 1,5 млн куб. м газа у «Нафтогаза»

Молдавия заключила контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м. газа у украинской компании «Нафтогаз». Об этом сообщила в четверг, 28 октября, пресс-служба Агентства публичной собственности при правительстве республики.

«Украинская компания «Нафтогаз» стала победительницей четвертого раунда тендера компании Energocom на закупку 1,5 млн куб. м. газа», — указано в заявлении.

Отмечается, что топливо решено закупить для того, чтобы оценить возможность импорта газа из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.

Ранее в этот день директор по интегрированным коммуникациям компании Максим Белявский рассказал, что «Нафтогаз Украины» выиграла тендер на поставки молдавской Energocom газа объемом 500 тыс. куб. м. Период поставки он назвал 29 октября.

В тот же день первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с «Известиями» указал на то, что Молдавия в настоящее время идет по пути Украины. По его словам, властям необходимо уйти от политизации газового вопроса.

27 октября стало известно, что Кишинев начал брать в долг газ у Украины и Румынии. Основным экспортером газа в республику является «Газпром». Однако контракт на поставку топлива истек в конце сентября, что вызвало энергетический кризис в республике. Переговоры по газу между сторонами проходили в Москве 21–22 октября и закончились безрезультатно.

22 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев окажет Кишиневу помощь с поставками газа. Он уточнил, что с соответствующей просьбой обратилась премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. По его словам, это будет газ в долг, а не за деньги.

24 октября российский сенатор Алексей Пушков назвал просьбу Молдавии к Украине о поставке газа отчаянием. Он отметил, что Молдавии придется самой находить решение по выходу из газового кризиса, не рассчитывая на помощь США и Европы.

22 октября в Молдавии объявили режим ЧП сроком на 30 дней в связи с кризисом в энергетической сфере. Вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что государство проведет независимый аудит исторических долгов перед «Газпромом», прежде чем признавать обязательства по ним.

«Газпром» прекратит поставки газа в эту страну с 1 декабря, если не будет подписан новый контракт. Газовый холдинг предлагал соглашение по рыночной цене со скидкой в 25% при условии, что Кишинев пообещает в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Молдавия, ссылаясь на отсутствие средств, настаивала на снижении цены на 50%. При этом 28 октября Гаврилица сообщила, что молдавская сторона и «Газпром» достигли прогресса в переговорах о поставках газа, но переговоры всё еще идут.