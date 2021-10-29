Украина начала поставлять газ Молдавии

«Нафтогаз» начал поставлять газ молдавской Energocom. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в пресс-службе украинской компании.

«Уже сегодня, 29 октября, будет протранспортировано 500 тыс. куб. м газа», — говорится в сообщении «Нафтогаза» в Telegram.

Отмечается, что украинская компания и Energocom заключили рамочный договор, в рамках которого «Нафтогаз» будет принимать участие во всех тендерах молдавского партнера на закупку газа.

Днем ранее директор по интегрированным коммуникациям компании Максим Белявский заявил, что «Нафтогаз» выиграл тендер на поставки Energocom газа объемом 500 тыс. куб. м. Кроме того, Молдавия заключила контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа у «Нафтогаза».

28 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил «Газпром» в попытках оказать на Молдавию политическое давление в вопросе цены на газ. Также он отметил, что Евросоюз не может компенсировать Молдавии разницу между нынешней стоимостью газа и ценой, которую предлагает российский «Газпром».

В тот же день в Санкт-Петербурге руководство «Газпрома» провело встречу с делегацией из Кишинева по условиям нового контракта на поставку российского газа.

В компании не раскрыли подробности итогов переговоров, однако премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица рассказала, что республика и «Газпром» достигли прогресса в переговорах. Она обратила внимание на то, что страна не может покупать газ по рыночным ценам, а также на условиях, предлагаемых «Газпромом». Однако Гаврилица подчеркнула, что Кишинев заинтересован в долгосрочном контракте с «Газпромом» на поставки газа.

До этого переговорыпроходили в Москве 21–22 октября и закончились безрезультатно.

Основным экспортером газа в Республику Молдова является «Газпром». При этом контракт на поставку топлива истек в конце сентября. «Газпром» прекратит поставки газа в эту страну с 1 декабря, если не будет подписан новый контракт. Газовый холдинг предлагал соглашение по рыночной цене со скидкой в 25% при условии, что Кишинев пообещает в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Молдавия, ссылаясь на отсутствие средств, настаивала на снижении цены на 50%. Кроме того, Кишинев хочет провести аудит с целью оценить сумму долга.