Источник сообщил о ликвидации боевиков ИГ рядом с посольством РФ в Кабуле

Бойцы движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) ликвидировали группу из пяти боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) неподалеку от посольства России в Кабуле. Об этом 4 октября сообщил источник «РИА Новости».

«Бой между террористами ИГ и талибами завязался в нескольких стах метров от посольства России. Ликвидирована группа из пяти боевиков», — заявил собеседник агентства.

Ранее в этот день заместитель министра информации и культуры правительства Забихулла Муджахид заявил, что движение ликвидировало ячейку террористической группировки ИГ в Кабуле. По его словам, в результате «этой решающей и успешной операции» центр организации ИГ был полностью разрушен, а все находившиеся в нем члены движения ликвидированы.

Ранее, 3 октября, в мечети Идгах в Кабуле проходила церемония прощания с матерью Муджахида, в ходе которой прогремел взрыв с последовавшей перестрелкой. Предположительно, стрельба велась между талибами и боевиками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство в Хорасане» — ответвлением ИГ. По последним данным, в результате произошедшего по меньшей мере 12 человек погибли и 32 пострадали.

До этого, 26 августа, в Кабуле прозвучало несколько взрывов. Первый — у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщали о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. Погибло более 200 человек. Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.