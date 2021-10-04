Прямой эфир
Общество
Москвичам спрогнозировали рекорды атмосферного давления 4 и 5 октября
Мир
В Белоруссии опровергли принятие закона об изменениях в конституции
Мир
Власти Германии отрицают причастность к блокировке RT DE в YouTube
Общество
Попова объявила об отмене массовых мероприятий в РФ из-за COVID-19
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных дождей
Армия
Россия провела пуск ракеты «Циркон» из-под воды
Политика
В Кремле получили заявление об отставке главы Владимирской области
Спорт
Ильзат Ахметов вызван в сборную России по футболу
Культура
Фильм «Веном 2» возглавил российский кинопрокат в выходные

Источник сообщил о ликвидации боевиков ИГ рядом с посольством РФ в Кабуле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бойцы движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) ликвидировали группу из пяти боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) неподалеку от посольства России в Кабуле. Об этом 4 октября сообщил источник «РИА Новости».

Осеннее обострение: Таджикистан и Афганистан стоят на пороге военного конфликта
К чему приведет обмен угрозами и обвинениями

«Бой между террористами ИГ и талибами завязался в нескольких стах метров от посольства России. Ликвидирована группа из пяти боевиков», — заявил собеседник агентства.

Ранее в этот день заместитель министра информации и культуры правительства Забихулла Муджахид заявил, что движение ликвидировало ячейку террористической группировки ИГ в Кабуле. По его словам, в результате «этой решающей и успешной операции» центр организации ИГ был полностью разрушен, а все находившиеся в нем члены движения ликвидированы.

Ранее, 3 октября, в мечети Идгах в Кабуле проходила церемония прощания с матерью Муджахида, в ходе которой прогремел взрыв с последовавшей перестрелкой. Предположительно, стрельба велась между талибами и боевиками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство в Хорасане» — ответвлением ИГ. По последним данным, в результате произошедшего по меньшей мере 12 человек погибли и 32 пострадали.

До этого, 26 августа, в Кабуле прозвучало несколько взрывов. Первый — у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщали о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. Погибло более 200 человек. Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021