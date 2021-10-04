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Талибы объявили о ликвидации ячейки ИГ в Кабуле

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Движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) ликвидировало ячейку террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в Кабуле. Об этом сообщил в понедельник, 4 октября, заместитель министра информации и культуры правительства талибов Забихулла Муджахид.

«Накануне вечером в 17-м районе Кабула спецподразделение моджахедов Исламского Эмирата провело операцию против логова боевиков ИГ», — написал Муджахид в Twitter.

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По его словам, в результате «этой решающей и успешной операции» центр организации ИГ был полностью разрушен, а все находившиеся в нем члены движения ликвидированы.

Ранее, 3 октября, в мечети Идгах в Кабуле проходила церемония прощания с матерью Муджахида, в ходе которой прогремел взрыв с последовавшей перестрелкой. Предположительно, стрельба велась между талибами и боевиками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство в Хорасане» — ответвлением ИГ. По последним данным, в результате произошедшего по меньшей мере 12 человек погибли и 32 пострадали.

До этого, 26 августа, в Кабуле прозвучали несколько взрывов. Первый — у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщали о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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