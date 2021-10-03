Число жертв взрыва в Кабуле возросло до двенадцати

Число жертв взрыва около мечети Идгах в Кабуле увеличилось, по меньшей мере 12 человек погибли и 32 пострадали. Об этом 3 октября сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в афганской службе безопасности.

Как сообщается, теракт был направлен против руководителей радикального движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) и чиновников временного правительства Афганистана.

Ранее сообщалось о восьми погибших в результате взрыва. В мечети проходила церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя пришедшего к власти в стране движения «Талибан».

После взрыва началась перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство в Хорасане» — ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ).

По словам пресс-секретаря российского посольства Евгения Егорова, никто из граждан России не пострадал.

27 сентября бывший президент Афганистана Ашраф Гани призвал международное сообщество признать новое правительство страны. По его словам, международные структуры признанием кабмина талибов помогут Афганистану.

26 августа в Кабуле прозвучали несколько взрывов. Первый взрыв в столице Афганистана прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщали о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Ашраф Гани в тот же день покинул страну.