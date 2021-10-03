В результате взрыва в Кабуле погибли не менее восьми человек

У мечети Идгах в Кабуле при взрыве погибли не менее восьми человек, сообщает 3 октября телеканал Al Jazeera.

По его данным, пострадали еще четыре человека. Их доставили в больницу.

В мечети проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ).

Позже на сайте телеканала появились данные о 12 погибших и 32 пострадавших.

Как сказал в беседе с «РИА Новости» пресс-секретарь российского посольства Евгений Егоров, никто из граждан РФ не пострадал.

Напомним, что 26 августа в Кабуле прозвучали несколько взрывов. Первый взрыв в столице Афганистана прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщали о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация запрещена в России). Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены радикального движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.