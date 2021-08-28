Захарова раскритиковала западную позицию по ситуации в Афганистане

Отношение Запада к ситуации в Афганистане, а именно — позиция «из сложившейся ситуации надо сделать выводы», весьма неординарна с учетом объема возможностей сделать соответствующие заключения неоднократно за последние 10-20 лет. Таким заявлением в субботу, 28 августа, поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила: российская сторона неоднократно предупреждала своих европейских коллег об опасности насильственной «демократизации» востока. С учетом уведомления Европы о последствиях навязывания демократических ценностей странам с другой культурой, настоящие заключения Запада выглядят еще страннее.

«Удивительно наши западные партнеры формулируют свое отношение к этой ситуации. Они формулируют таким образом, что «из сложившейся ситуации надо сделать выводы». Это очень позиция неординарная, учитывая, сколько возможностей сделать выводы у наших партнеров было за последние 10, 15, 20 лет. У нас в русском языке есть прекрасная пословица, кто на чьих ошибках учится», — поделилась официальный представитель российского Министерства в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как минимум, указала Захарова, выводы можно было сделать из миграционных кризисов, на примере Ливии и Сирии.

«Нужно начать не с переваливания ответственности... А с серьезного и честного анализа ситуации, которая сложилась», — заключила Захарова.

Накануне, 27 августа, Мария Захарова охарактеризовала атаки на окрестности кабульского аэропорта со стороны боевиков радикального движения ИГ (террористическая группировка Исламское государство», запрещена в РФ) как попытку усложнить и без того непростую ситуацию в Афганистане. От лица российского Министерства иностранных дел дипломат выразила решительное осуждение атаки.

Несколько взрывов прозвучали в Кабуле 26 августа. Первый взрыв в столице Афганистана прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования. Как отмечала Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

Общее число погибших в результате взрывов оценивается почти в 200 человек. При этом среди жертв есть американские военнослужащие. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб ранее в этот день сообщил, что среди погибших также есть два гражданина Великобритании и ребенок подданного страны, еще два британца ранены.

В тот же день президент США Джо Байден выступил с заявлением и взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. При этом глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи подчеркнул, что американские власти намерены продолжать миссию по эвакуации из Афганистана соотечественников, граждан других стран и афганских беженцев, несмотря на произошедшие у аэропорта Кабула взрывы.