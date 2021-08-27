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Захарова назвала цель атак террористов на аэропорт в Кабуле

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Атаки террористов-смертников возле аэропорта Кабула являются попыткой осложнить непростую обстановку в Афганистане. Об этом заявила в пятницу, 27 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Совершенные на фоне эвакуации иностранного военного контингента из Афганистана атаки являются попыткой террористов осложнить и без того непростую обстановку в этой стране. Призываем к скорейшей нормализации напряженной ситуации вокруг кабульского аэропорта», — приводит ее слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, в МИД РФ решительно осуждают произошедшие 26 августа теракты. От имени министерства Захарова выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Также представитель ведомства выразила надежду на восстановление мира и безопасности в Афганистане.

Несколько взрывов прозвучали в Кабуле 26 августа. Первый взрыв в столице Афганистана прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования. Как отмечала Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

Общее число погибших в результате взрывов оценивается почти в 200 человек. При этом среди жертв есть американские военнослужащие. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб ранее в этот день сообщил, что среди погибших также есть два гражданина Великобритании и ребенок подданного страны, еще два британца ранены.

В тот же день президент США Джо Байден выступил с заявлением и взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. При этом глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи подчеркнул, что американские власти намерены продолжать миссию по эвакуации из Афганистана соотечественников, граждан других стран и афганских беженцев, несмотря на произошедшие у аэропорта Кабула взрывы.

В заявлении Белого дома 27 августа отмечалось, что администрация США считает возможным совершение нового теракта в Кабуле в ближайшие дни. В связи с этим приняты максимальные меры защиты аэропорта столицы Афганистана.

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