СК назвал вероятную причину пожара в больнице в Ярославле

Следствие предварительно установило, что вероятной причиной пожара в ярославской больнице стало короткое замыкание в одной из палат медучреждения, где работал кипятильник. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает пресс-служба Следственного Комитета России.

По данным ведомства, в какой-то момент прибор заискрился и упал на матрас кровати одного из пациентов.

«На месте происшествия обнаружено тело одного человека, наиболее вероятной причиной смерти которого явилось заболевание. Более точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — отметили в СК.

В ведомстве отметили, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального Следственного управления ведомства оперативно доложить о проделанной работе в рамках процессуальной проверки по факту пожара.

«Ход и результаты проверки поставлены председателем СК России на личный контроль», — подчеркнули в пресс-службе.

Пожар в больнице Ярославля произошел накануне. Потребовалась эвакуация 76 человек. Сообщалось, что один пациент погиб, еще два человека находятся в тяжелом состоянии. Позднее местные власти сообщили, причиной смерти пациента стали последствия COVID-19.

Как рассказала очевидец происшествия, пациенты больницы не сразу поняли, что происходит, и подумали, что это учебная тревога. По ее словам, на улицу все выходили очень быстро и в одеялах. Пациентка отметила быструю и качественную работу медиков и спасателей.

Источник после происшествия уточнял, что предварительной причиной пожара мог стать не выключенный кипятильник. По данным главного управления МЧС по Ярославской области, причина возгорания — электротехническая.

Согласно сведениям системы «Спарк», в здании медицинского учреждения были выявлены нарушения пожарной безопасности, в числе которых отсутствие доводчиков на путях эвакуации и документации, подтверждающей работу соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Росздравнадзор намерен провести проверку, на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Исполняющая обязанности главврача больницы Марина Мокроусова 28 августа рассказала, что сотрудники медучреждения во время пожара повели себя как герои. Благодаря их слаженной работе, очаг возгорания был локализован, распространение огня допущено не было, отметила она.