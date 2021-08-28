Росздравнадзор проверит причины ЧП в больнице Ярославля

Росздравнадзор проведет проверку, чтобы выяснить причины происшествия в клинической больнице Ярославля, где погибла пациентка. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Росздравнадзор проверит причины инцидента в больнице в Ярославле», — говорится в сообщении.

Пожар в больнице Ярославля произошел вечером в пятницу, 27 августа. В результате происшествия, по сведениям областного МЧС, были эвакуированы 76 человек.

По данным телеканала РЕН ТВ, в одной из палат произошло возгорание матраса, после чего врачам удалось потушить пламя до прибытия сотрудников экстренных служб. Однако распространение огня привело к отключению электроэнергии по всей больнице. Сработали резервные электрогенераторы, однако в связи с повреждением сети электроэнергия не дошла до всех аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), на которых находились 11 человек.

Как сообщил заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин, жертвой возгорания в медицинском учреждении Ярославля стал один пациент. Как отмечается, причиной смерти пациента стало не задымление: областное правительство сообщило о том, что во время возгорания произошло отключение подачи кислорода. В настоящий момент еще два человека пребывают в тяжелом состоянии.