Из-за пожара в ярославской больнице эвакуировали более 70 человек

Более 70 человек эвакуированы в связи с пожаром в больнице в Ярославле. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в областном ГУ МЧС.

«76 человек эвакуировали», — говорится в сообщении. Однако, по данным Минздрава Ярославской области, из больницы вывели 56 человек.

По информации РЕН ТВ, в одной из палат загорелся матрас. Медперсоналу удалось потушить пожар до приезда экстренных служб.

В связи с возгоранием в больнице отключилась электроэнергия. Резервные генераторы заработали, но из-за повреждения сети электроэнергия дошла не до всех аппаратов ИВЛ. По предварительным данным, на аппаратах искусственного дыхания находилось 11 пациентов.

Шесть человек удалось вернуть к жизни после отключения аппаратов ИВЛ в больнице в Ярославле, где произошел пожар, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Пожар в ярославской больнице произошел ранее 27 августа. В результате происшествия один человек погиб, еще двое пострадали, за их жизнь бьются врачи.