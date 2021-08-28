Власти уточнили число погибших при пожаре в ярославской больнице

Жертвой возгорания в медицинском учреждении Ярославля стал один пациент. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин.

Как отмечается, причиной смерти пациента стало не задымление: областное правительство сообщило о том, что во время возгорания произошло отключение подачи кислорода. В настоящий момент еще два человека пребывают в тяжелом состоянии.

«Погибшие — один человек, умер в реанимации, не от задымления, на другом. Двоих пострадавших от задымления реанимировали», — цитирует главу региональной администрации ТАСС.

О пожаре в больнице Ярославля стало известно в пятницу, 27 августа. В результате происшествия, по сведениям областного МЧС, были эвакуированы 76 человек.

По данным телеканала РЕН ТВ, в одной из палат произошло возгорание матраса, после чего врачам удалось потушить пламя до прибытия сотрудников экстренных служб. Однако распространение огня привело к отключению электроэнергии по всей больнице. Сработали резервные электрогенераторы, однако в связи с повреждением сети электроэнергия не дошла до всех аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), на которых находились 11 человек.