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И.о. главврача загоревшейся больницы в Ярославле назвала сотрудников героями

И.о. главврача загоревшейся больницы в Ярославле назвала сотрудников героями

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Сотрудники больницы в Ярославле во время пожара повели себя как герои. Об этом рассказала исполняющая обязанности главврача Марина Мокроусова в беседе с РЕН ТВ в субботу, 28 августа.

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Она отметила слаженную работу сотрудников медучреждения, благодаря которой очаг возгорания был локализован, распространение огня допущено не было.

«Это послужило похвальным примером для всех остальных сотрудников. На момент приезда пожарных им пришлось доделать меньшую часть работы. Наши сотрудники повели себя как герои», — подчеркнула Мокроусова.

По ее словам, сотрудники больницы регулярно проходят обучение по пожарной безопасности. И.о. главврача заверила, что благодаря внимательному отношению персонала к этому обучению «всё четко получилось, грамотно и быстро».

В настоящий момент угрозы жизни и здоровью пациентов нет, больница работает в штатном режиме, добавила Мокроусова.

Пожар в больнице Ярославля произошел 27 августа. Потребовалась эвакуация 76 человек. Cообщалось, что один пациент погиб, еще два человека находятся в тяжелом состоянии. Позднее местные власти сообщили, причиной смерти пациента стали последствия COVID-19.

Как рассказала очевидец происшествия, пациенты больницы не сразу поняли, что происходит, и подумали, что это учебная тревога. По ее словам, на улицу все выходили очень быстро и в одеялах. Пациентка отметила быструю и качественную работу медиков и спасателей.

По словам источника, предварительной причиной пожара в больнице в Ярославле мог стать невыключенный кипятильник. По данным главного управления МЧС по Ярославской области, причина возгорания — электротехническая.

Согласно сведениям системы «Спарк», в здании медицинского учреждения были выявлены нарушения пожарной безопасности, в числе которых отсутствие доводчиков на путях эвакуации и документации, подтверждающей работу соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Росздравнадзор намерен провести проверку, на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК РФ по региону.

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