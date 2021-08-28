Пациентка больницы в Ярославле рассказала о произошедшем пожаре

Пациенты больницы в Ярославле, где произошло возгорание, не сразу поняли, что происходит, и подумали, что это учебная тревога. Об этом рассказала РЕН ТВ в субботу, 28 августа, очевидец происшествия Светлана.

Женщина сообщила, что на момент инцидента лежала в палате на втором этаже больницы, именно под тем местом, где возник пожар.

«У нас сначала началось оповещение. Я говорю: «Давайте выходить». У нас в палате две женщины. Они говорят: «Это учебка». Я вышла в коридор, у нас такая коридорная система, палата находится посередине. У нас и в одну сторону коридор, и в другую. Я вышла, все выглядывают из палаты, обратно закрывают. Я говорю: «Что-то здесь не то», — отметила Светлана.

Женщина открыла дверь палаты, однако «там ничего видно не было». После чего Светлана призвала всех пациентов выйти из помещения, объяснив, что на учебную тревогу это не похоже.

«Включила на телефоне фонарь. Кто-то пошел, кого-то стали выводить, бегали сотрудники, медперсонал, все молодые. Меня потом попросили посветить, фонарей не было. Десять минут — и приехали десять машин пожарных, если не больше, потом реанимации приезжали и увозили людей с первого этажа», — рассказала Светлана.

По ее словам, на улицу все выходили очень быстро и в одеялах. Женщина обратила внимание на быструю и качественную работу медиков и спасателей.

«Кого-то на каталках вывозили, парни молодые были. Кого-то на руках выносили. Молодцы они, конечно, в этом плане. Сначала тяжелобольных вывозили, скорая за скорой приезжала, погружали всех, такая суета была, конечно, ужас. Нас всех подальше от здания эвакуировали», — подчеркнула очевидец.

Светлана выразила уверенность, что причиной пожара стал невыключенный кипятильник. По ее словам, мужчина включил прибор в палате, а после сообщил о возгорании.

«Ему начали кричать: «Вытыкай из розетки». Он этот горящий кипятильник с проводом кинул на матрас, на кровати находились у него пакеты. Сам матрас в бамбуковом чехле. Мужики другие начали кидать одеяла. За считаные секунды вспыхнула палата», — пояснила Светлана.

Пожар в больнице Ярославля произошел накануне. В результате происшествия, по сведениям областного МЧС, были эвакуированы 76 человек. Один пациент погиб, при этом отмечалось, что его смерть наступила не в результате задымления. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщал телеканал РЕН ТВ, в одной из палат произошло возгорание матраса. Врачам удалось потушить пламя до прибытия сотрудников экстренных служб, однако распространение огня привело к отключению электроэнергии по всей больнице. Сработали резервные электрогенераторы, но в связи с повреждением сети электроэнергия не дошла до всех аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), на которых находились 11 человек.

Согласно сведениям системы «Спарк», в здании медицинского учреждения были выявлены нарушения пожарной безопасности, в числе которых отсутствие доводчиков на путях эвакуации и документации, подтверждающей работу соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Росздравнадзор намерен провести проверку, на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК РФ по региону.