Дело — труба: подробности трагедии в больнице Владикавказа

Во Владикавказе девять пациентов больницы скорой помощи погибли из-за поломки магистральной трубы с кислородом . По предварительным данным, погибшие находились в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Подробности и хроника происшествия — в материале «Известий».

Что произошло

В Клинической больнице скорой помощи Владикавказа прорвало трубу в системе подачи кислорода для больных Covid-19. Из-за резкой нехватки кислорода погибли девять человек. Среди умерших восемь женщин и один мужчина, возрастом от 47 до 85 лет, сообщили «Известиям» в минздраве республики Северная Осетия-Алания. Все пациенты находились в отделении реанимации в состоянии крайней степени тяжести.

Трагедия произошла вечером в понедельник, 9 августа. По информации пресс-службы главы и правительства региона, авария случилась под кислородной станцией.

— На месте сейчас работают специалисты, МЧС, дано экспертное заключение, причины инцидента выясняются. Известно, что под кислородной станцией произошел прорыв трубы. Кислородная система установлена во дворе Клинической больницы скорой помощи, под землей проложена магистральная труба и она дала течь, по какой причине, пока непонятно , — заявили «Известиям» в пресс-службе главы Республики Северная Осетия-Алания.

Чья труба

Поставщиком оборудования для больницы является ИП Морозова Анна Олеговна. По телефону учредитель подтвердила корреспонденту «Известий», что именно ее фирма занималась поставкой и монтажом кислородопроводов для учреждения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», с больницей Владикавказа ИП Морозова успело заключить девять контрактов на общую сумму 26,5 млн рублей. При этом первый подряд был подписан чуть более года назад, в марте 2020-го. Тогда организации договорились о поставке клапанных кислородных систем.

Установка же магистральной системы газоснабжения на текущий момент находится в процессе (контракт подписан в ноябре 2020 года и не завершен). За это время ИП успело произвести модернизацию и частичную замену устройств. Таким образом, прорванная труба отслужила совсем небольшой срок.

Что предприняли власти

После аварии в больнице скорой помощи кислород начали подавать по резервным каналам, уточнили в минздраве региона.

Врачам и спасателям помогали родственники больных. Ради их спасения нескольких мужчин (близкие пациентов) запустили в красную зону, они помогали перевести людей в соседнее отделение и подключить к баллонам с кислородом.

Сейчас подача в отделение реанимации наладилась, заявила пресс-служба Минздрава России:

— По поручению Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во Владикавказ выезжает группа анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и специалисты Росздравнадзора. В больнице проводятся мероприятия по обеспечению кислородом пациентов, кислород в отделение реанимации поступает. По поручению Михаила Мурашко проверку по факту инцидента начал Росздравнадзор. Минздрав России выражает соболезнования родным и близким погибших в результате инцидента.

На место аварии выехали врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, врио министра здравоохранения Сослан Тебиев и врио министра ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев. К больнице также прибыли сотрудники МЧС во главе с начальником ГУ МЧС России по Северной Осетии Александром Хоружим.

— Ситуация сложилась так, и мы постарались сделать всё, чтобы устранить аварию, — заявил в эфире телеканалу «Россия» Сергей Меняйло. — Я подтвердил свое поручение разобраться с состоянием всех больных. Еще раз к каждому пристально присмотреться и оценить состояние.

По данным регионального минздрава, на 08:00 понедельника, в больнице находился 651 человек, с подтвержденным Covid-19 — 308 человек, в реанимации — 67, к аппарату ИВЛ подключены 13 человек.

По факту происшествия в клинической больнице скорой помощи Владикавказа следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СК Эдуард Гусов.

В тот же день следственные органы СК РФ по Республике Северная Осетия – Алания начали доследственную проверку после сообщения о прорыве трубы системы подачи кислорода в больнице.

В свою очередь, начальница пресс-службы правительства региона Ольга Дзагоева, уточнила, что прорыв кислородной трубы произошел в 18:00. Через полчаса подача кислорода была налажена, но за это время несколько человек умерли.

Другие инциденты

Это не первое происшествие, связанное с подачей кислорода в больницах.

В июне 2021 года случился пожар в больнице имени Семашко в Рязани. Пламя охватило процедурный кабинет реанимационного отделения, где находились пациенты с Covid-19, подключенные к аппаратам ИВЛ. В результате происшествия три человека погибли и восемь пострадали.



В мае 2020-го в больнице Святого Великомученика Георгия в Санкт-Петербурге также произошло возгорание. Тогда огонь унес жизни пяти человек. В тот же месяц погиб пациент московской больницы имени Спасокукоцкого. После происшествий была приостановлена эксплуатация аппаратов марки «Авента-М», использовавшихся в обоих учреждениях. При этом Росздравнадзор не выявил прямой связи между нарушениями при производстве аппаратов ИВЛ и их возгоранием.