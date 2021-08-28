СК устанавливает обстоятельства пожара в ярославской больнице

Следственный комитет работает над выяснением причин и обстоятельств пожара в больнице в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 28 августа.

Как рассказала исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Ярославской области Ольга Варнакова, на месте происшествия в ярославской больнице № 3 на улице Маяковская, дом 61, работают следователи и криминалисты, проводится комплекс неотложных следственных действий. Причины пожара и количество пострадавших устанавливаются.

Пожар в больнице Ярославля произошел вечером в пятницу, 27 августа. В результате происшествия, по сведениям областного МЧС, были эвакуированы 76 человек.

По данным телеканала РЕН ТВ, в одной из палат произошло возгорание матраса, после чего врачам удалось потушить пламя до прибытия сотрудников экстренных служб. Однако распространение огня привело к отключению электроэнергии по всей больнице. Сработали резервные электрогенераторы, однако в связи с повреждением сети электроэнергия не дошла до всех аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), на которых находились 11 человек.

Отмечается, что жертвой возгорания в медицинском учреждении стал один пациент. Причиной смерти пациента стало не задымление: областное правительство сообщило о том, что во время возгорания произошло отключение подачи кислорода. В настоящий момент еще два человека пребывают в тяжелом состоянии.