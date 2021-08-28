Причиной смерти пациента загоревшейся больницы в Ярославле стал COVID-19

Последствия COVID-19 стали причиной смерти пациента в больнице в Ярославле, где 27 августа произошел пожар. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил директор департамента здравоохранения региона Василий Тубашов.

«Пациент, о котором часто упоминается в СМИ, скончался от коронавирусной инфекции», — цитирует его ТАСС.

По словам Тубашова, мужчина находился в реанимации, смерть зафиксировали в 21:50 с учетом реанимационных мероприятий, проводившихся в течение получаса до этого.

Врачи не видят связи между пожаром и смертью мужчины. Как уточнил глава депздрава Ярославской области, люди с COVID-19 находились в палате, где не было аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам Турбашова, при пожаре пострадавших и погибших не было.

Пожар в больнице Ярославля произошел 27 августа. Потребовалась эвакуация 76 человек. Cообщалось, что один пациент погиб, при этом отмечалось, что его смерть наступила не в результате задымления, еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

Как рассказала очевидец происшествия, пациенты больницы не сразу поняли, что происходит, и подумали, что это учебная тревога. По ее словам, на улицу все выходили очень быстро и в одеялах. Пациентка отметила быструю и качественную работу медиков и спасателей.

По словам источника, предварительной причиной пожара в больнице в Ярославле мог стать невыключенный кипятильник. По данным главного управления МЧС по Ярославской области, причина возгорания — электротехническая.

Как ранее сообщал телеканал РЕН ТВ, в одной из палат произошло возгорание матраса. Врачи потушили пламя до прибытия сотрудников экстренных служб, однако распространение огня привело к отключению электроэнергии по всей больнице.

Согласно сведениям системы «Спарк», в здании медицинского учреждения были выявлены нарушения пожарной безопасности, в числе которых отсутствие доводчиков на путях эвакуации и документации, подтверждающей работу соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Росздравнадзор намерен провести проверку, на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК РФ по региону.