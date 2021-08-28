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Стала известна предварительная причина пожара в больнице Ярославля

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Возгорание в больнице Ярославля, по предварительным данным, произошло по электротехнической причине. Об этом в субботу, 28 августа, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Ярославской области.

«Предварительная причина пожара — электротехническая», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте регионального ведомства.

О пожаре в больнице Ярославля стало известно в пятницу, 27 августа. В результате происшествия, по сведениям областного МЧС, были эвакуированы 76 человек.

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Как сообщила региональная администрация Ярославской области, жертвой пожара в больнице стал один пациент, отмечается, что смерть наступила не в результате задымления. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

По данным телеканала РЕН ТВ, в одной из палат произошло возгорание матраса, после чего врачам удалось потушить пламя до прибытия сотрудников экстренных служб. Однако распространение огня привело к отключению электроэнергии по всей больнице. Сработали резервные электрогенераторы, однако в связи с повреждением сети электроэнергия не дошла до всех аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), на которых находились 11 человек.

Кроме того, согласно сведениям системы «Спарк», в здании медицинского учреждения были выявлены нарушения пожарной безопасности, в числе которых — отсутствие доводчиков на путях эвакуации и документации, подтверждающей работу соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Росздравнадзор намерен провести проверку, направленную на установление причин и обстоятельств пожара в ярославской больнице. Кроме того, на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК РФ по региону.

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